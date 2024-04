Giorgio Furlani nell’immediato post derby ha parlato del futuro di Pioli e della squadra, approfondendo anche il tema mercato.

Giorgio Furlani, ai microfoni di DAZN ha commentato il sesto derby consecutivo perso dal Milan contro l’Inter. L’ad rossonero ha argomentato su varie tematiche, spaziando dalle aspettative che c’erano per questa stagione a quelle che ci saranno nelle prossime, affrontando anche lo spinoso caso Pioli. Prima di iniziare a parlare di Milan, ha voluto complimentarsi con gli avversari: “innanzitutto facciamo i complimenti all’Inter, avremmo voluto essere noi”.

Stefano Pioli

Gli obiettivi

Furlani non fa drammi e chiarisce l’obiettivo della società: programmare la prossima stagione. Ai microfoni di DAZN afferma infatti che il Club è già “al lavoro per la prossima stagione per far sì che sia una stagione di successo. Non parlerei di emozioni ora, abbiamo ancora 5 partite di questo campionato. Siamo ancora secondi e vorremmo tenerci questo secondo posto, siamo ancora focalizzati su queste prossime partite”. Le premesse a inizio stagione erano certamente altre, c’erano ambizioni di vincere, così come ammesso da Furlani: “Facciamo la squadra per vincere, questo era l’obiettivo l’estate scorsa e lo è anche questa estate. Non si riesce sempre a vincere. Abbiamo fatto una grande rivoluzione della rosa l’estate scorsa, quest’anno sarà un lavoro più leggero. L’obiettivo è sempre quello”.

Futuro del Milan e di Pioli

I tifosi del Milan, dopo la cocente sconfitta, desiderano avere risposte sul futuro, sia societario che in merito all’allenatore. Giorgio Furlani ha voluto fare chiarezza affermando che “cercheremo di fare una squadra sempre più competitiva”. In merito al futuro di Pioli invece ha dichiarato che “l’allenatore del Milan è Stefano Pioli, confermo questa cosa. Siamo concentrati sul finire bene la stagione. Per come lavoriamo noi sulla parte sportiva le persone che riportano a Gerry Cardinale sono Moncada, Ibrahimovic ed io. Sono queste le persone che riportano a Gerry, con lui che prende sempre la decisione finale”.

