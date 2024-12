Furlani sulle orme di Paolo Maldini: svelato il colpo di mercato “suggerito” dall’ex bandiera rossonera

Furlani sulle orme di Paolo Maldini, in chiave mercato il Milan potrebbe seriamente tornare su uno dei grandi obiettivi dell’ex rossonero.

In vista della prossima finestra di trasferimento di gennaio, il Milan sta mettendo a punto la sua strategia di mercato con l’intento di potenziare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca. La dirigenza rossonera, con alla guida figure chiave come Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e sotto l’attento sguardo di Zlatan Ibrahimovic, si muove con l’obiettivo di identificare rinforzi in grado di fare la differenza nella seconda metà della stagione.

Al centro dell’attenzione, la ricerca di un attaccante che possa aggiungere qualità e opzioni al reparto avanzato, attualmente composto da giocatori del calibro di Tammy Abraham, Alvaro Morata e il promettente Francesco Camarda.

La strategia di mercato del Milan e Furlani sulle orme di Paolo Maldini

Il progetto a breve termine del Milan si concentra su tre figure chiave da integrare nella rosa: un terzino versatile, un centrocampista centrale e, soprattutto, un attaccante. Quest’ultima posizione riveste un’importanza particolare, visto il desiderio di dotare Fonseca di maggiori varianti tattiche e di gestire in modo più efficace le energie dell’attacco. La direzione rossonera punta a colmare questa necessità senza ricorrere a spese eccessive, orientandosi verso soluzioni di mercato vantaggiose e sostenibili. Sullo sfondo emerge uno scenario davvero sorprendente, Furlani sarebbe sulle orme di Paolo Maldini in merito a un obiettivo di mercato per rinforzare il Milan di Fonseca.

L’obiettivo di mercato “suggerito” da Paolo Maldini

Il nome che balza in cima alla lista delle preferenze milaniste per il reparto offensivo è una vecchia conoscenza rossonera. Il suo profilo oggi sarebbe davvero un innesto di altissima qualità per il Milan, un profilo che garantirebbe e qualità e duttilità da vendere. L’affare di preannuncia non privo di ostacoli ma portare al Milan Randal Kolo Muani, attualmente ai margini del progetto tecnico del Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique, è molto più di un’idea. Nonostante una stagione non esaltante in termini di realizzazioni con il club parigino, Muani ha dimostrato le sue potenzialità nel corso dell’esperienza precedente all’Eintracht Francoforte, dove ha lasciato il segno con 16 gol nella Bundesliga 2022/23. La sua situazione contrattuale con il PSG, dove non trova spazio, lo rende un candidato ideale per i piani del Milan. Randal Kolo Muani, già ai tempi del Nantes, era stato accostato al Milan, in particolare sotto la supervisione di Paolo Maldini, ma il trasferimento non si concretizzò.

Ostacoli e sfide nella trattativa

Nonostante l’interesse e la convenienza di un potenziale trasferimento, la trattativa per Kolo Muani presenta delle complicanze. Il PSG, infatti, preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre il Milan vorrebbe avvalersi della formula del prestito. Anche le esperienze di mercato passate, come i tentativi infruttuosi di assicurarsi il giocatore ai tempi del Nantes, rappresentano un precedente importante. Tuttavia, l’attuale contesto e la volontà del giocatore di trovare maggiore spazio potrebbero favorire un esito differente rispetto al passato.

