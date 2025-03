Furlani vola a Dubai, svolta epocale in arrivo per il Milan: ecco cosa bolle in pentola, 15 giorni di fuoco per il futuro rossonero

Furlani vola a Dubai, svolta epocale in arrivo per il Milan. I dettagli di un viaggio che potrebbe segnare il futuro rossonero.

Il futuro del Milan è quanto mai attuale. La doppia vittoria consecutiva contro Lecce e Como ha riportato entusiasmo tra i tifosi, che ora sperano di completare la rimonta per il quarto posto, cercando di recuperare i sei punti che separano il Milan dal Bologna. Ai vertici di Via Aldo Rossi c’è grande fermento, con la dirigenza che sta preparando i prossimi passi. L’ultima voce di mercato afferma che ci sarebbe già una data per il possibile addio di Ibrahimovic al Milan, un segnale che la fine di un’era potrebbe essere imminente, aprendo la strada a nuovi scenari.

Un addio eccellente che fa rumore e la nuova missione di Furlani

Come detto, il futuro del Milan si scrive adesso, o meglio, nelle prossime settimane. Una stella rossonera è ormai stata definitivamente messa alla porta, e l’offerta in arrivo per strapparlo al Milan sarà accolta senza battere ciglio da parte del Club. Non solo, Furlani è volato a Dubai, un viaggio che potrebbe segnare l’inizio di una svolta epocale per il Milan. Tante le questioni ancora aperte e gli obiettivi che il club si sta prefissando. Tra le voci di mercato e le possibili novità dirigenziali, qualcosa di grosso sembra davvero bollire in pentola, con i tifosi rossoneri che attendono con ansia i prossimi sviluppi.

Da Dubai una nuova svolta per il Milan

Dubai rappresenta un crocevia di opportunità e sviluppo per il Milan, con l’imminente viaggio di Giorgio Furlani, CEO del club, che segna l’inizio di una nuova fase di incontri e collaborazioni. Non è solo una visita di cortesia – spiega il Corriere dello Sport – ma un appuntamento strategico che si inserisce in un quadro di iniziative già in atto tra il club rossonero e la città degli Emirati Arabi Uniti. La partnership consolidata con Emirates, compagnia aerea di bandiera degli Emirati, ha rappresentato una pietra miliare nella strategia commerciale e di branding del Milan. Tuttavia, la relazione con Dubai va oltre il semplice ambito commerciale, aprendo a nuove possibilità in vari settori. La presenza di strutture come “Casa Milan Dubai” e i training camp per giovani calciatori non solo rafforzano la visibilità del club nella città, ma offrono anche nuove opportunità di sviluppo del brand e di scouting internazionale per il futuro.

Leggi l’articolo completo Furlani vola a Dubai, svolta epocale in arrivo per il Milan: ecco cosa bolle in pentola, 15 giorni di fuoco per il futuro rossonero, su Notizie Milan.