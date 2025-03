Da Napoli “snobbano” il Milan (ancora): il giornalista azzurro “accende la miccia”, è già polemica infuocata

Da Napoli “snobbano” il Milan (ancora). Il giornalista di fede azzurra alza i giri della polemica con una battuta non gradita a tutti.

Sosta per le Nazionali e campionato di Serie A fermo per un weekend, una bella boccata d’ossigeno prima del rush finale che vedrà il Milan impegnato nella difficile rincorsa al quarto posto e con una finale di Coppa Italia da conquistare. Saranno giorni di profonda riflessione in Casa Milan, con la dirigenza chiamata a prendere decisioni cruciali. In particolare, per Ibrahimovic, gira voce che sarebbe già fissata la data per il suo addio ai rossoneri. Un’era che potrebbe giungere al termine, mentre il club si prepara a guardare al futuro con nuove sfide da affrontare.

La clamorosa voce di mercato e la “battuta” da Napoli

Le prossime mosse del Milan saranno decisamente indicative per comprendere la direzione che la società intende dare al proprio cammino. Intanto, emerge una voce di mercato piuttosto forte: il Milan non si opporrebbe dinanzi a un’offerta dall’estero per uno dei suoi giocatori di maggiore talento. Tornando ai temi di stretta attualità, al rientro dalla pausa il Milan farà visita al Napoli di Antonio Conte in uno scontro che varrà tanto in ottica Champions per i rossoneri, quanto in ottica scudetto per gli azzurri. Da Napoli, intanto, arrivano considerazioni che, soprattutto dopo i recenti confronti tra le due squadre, potrebbero scatenare polemiche tra le tifoserie, alimentando ancora di più la tensione in vista di questo importante match.

Da Napoli “snobbano” il Milan: è polemica

Umberto Chiariello, intervenuto a Radio 24, ha parlato dei prossimi impegni del suo Napoli, in particolare della sfida contro il Milan, in programma il 30 marzo. Il giornalista ha sottolineato che, a suo parere, “contro Milan e Bologna sono partite più alla portata del Napoli rispetto a quelle contro squadre che riescono a giocare meglio. Contro squadre che si difendono compatte, invece, va più in difficoltà. Se trova di fronte una squadra che gioca la partita, va in difficoltà, anche se al momento il Bologna rappresenta un ostacolo altissimo”. Parole che, dopo il doppio confronto in Champions League perso dagli azzurri contro il Milan due anni fa ai quarti di finale, hanno suscitato qualche remora tra i tifosi rossoneri, non gradendo di essere considerati una squadra abbordabile.

