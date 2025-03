Stop di un mese e addio alla semifinale di Coppa Italia, l’infortunio è pesante: la tegola che può spostare gli equilibri del derby

Stop di un mese e addio alla semifinale di Coppa Italia. L’infortunio potrebbe essere più grave del previsto e costringerlo al forfait.

Il Milan è arrivato alla pausa per le Nazionali nel migliore dei modi, con ben 6 punti in saccoccia dopo le tre cocenti sconfitte consecutive. Sebbene i mali non siano spariti con un colpo di spugna, vincere aiuta a vincere, anche se le vittorie contro Lecce e Como sono state decisamente complicate e sofferte. Il futuro del Milan si gioca ora, e il viaggio di Furlani a Dubai sembra annunciare qualcosa di molto importante all’orizzonte per il club. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il Milan, sia sul campo che a livello dirigenziale.

Napoli, Inter e un infortunio che potrebbe pesare

Alla ripresa del campionato, il Milan sarà di scena al Maradona contro il Napoli di Conte. I 15 giorni che separano i rossoneri dalla sfida contro gli azzurri potrebbero essere cruciali per il futuro di Ibrahimovic, che, secondo quanto trapela, potrebbe prendere una decisione davvero inattesa e clamorosa. Solo dopo questa sfida, il Milan dovrà concentrarsi sul derby di Coppa Italia contro l’Inter, per cui arrivano notizie di un infortunio che potrebbe tenere fuori uno dei protagonisti per un mese, facendolo saltare così nella doppia sfida. Un periodo decisivo, che potrebbe indirizzare la stagione rossonera verso una direzione cruciale.

Stop di un mese e addio derby di Coppa Italia

Denzel Dumfries ha lasciato il campo durante l’ultimo match all’esterno contro l’Atalanta, dimostrando segni di un disagio fisico che ha immediatamente acceso i campanelli d’allarme all’interno del club nerazzurro. La sua assenza dal campo è stata un evidente segnale di allarme, non solo per l’immediato impatto sulla squadra ma anche per le implicazioni a lungo termine che un suo eventuale infortunio potrebbe comportare. Le preoccupazioni sono cresciute quando è stato annunciato che Dumfries non avrebbe preso parte agli impegni con la sua nazionale olandese, un segnale che l’infortunio potrebbe non essere di poco conto. Gli esami strumentali previsti nelle ore successive serviranno a fare luce sulla natura e sull’entità del problema fisico del giocatore. Le previsioni iniziali, come riportate da alcune fonti come SportMediaset, suggeriscono una possibile assenza dai campi di gioco che potrebbe estendersi per tre o quattro settimane.

