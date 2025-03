“Scambio bomba” Juve-Milan, il clamoroso cambio maglia infiamma il mercato: l’occasione irripetibile per i rossoneri

“Scambio bomba” Juve-Milan, il clamoroso cambio maglia infiamma il mercato. La voce di mercato potrebbe portare sorprese inattese.

Il Milan sfrutterà questi 15 giorni di pausa per le Nazionali per valutare con maggiore attenzione il futuro. Sono tante le scelte da compiere e le decisioni da prendere, alcune delle quali riguardano anche Ibrahimovic, per il quale, proprio nelle ultime ore, sono emerse nuove e clamorose indiscrezioni riguardo a quella che potrebbe essere la sua “nuova vita”. Non solo, il mercato non dorme mai, e una nuova indiscrezione sta agitando i sogni dei tifosi rossoneri. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire in quale direzione si muoverà il club, tra nuove opportunità e sfide decisive.

L’infortunio che agita il derby e la voce di mercato da sogno

Dopo la sosta, il Milan affronterà il Napoli di Conte al Maradona e poi l’Inter in un infuocato derby di Coppa Italia. A tal proposito, emerge una voce preoccupante che potrebbe togliere al match uno dei suoi protagonisti più attesi, con il rischio che rimanga fuori per circa un mese. Sul fronte mercato, invece, circola una voce che potrebbe vedere uno dei bianconeri di maggior spicco cambiare maglia e indossare quella rossonera, prendendo il posto di Joao Félix, sempre più lontano dalla conferma in rossonero. Il futuro del Milan si preannuncia caldo e ricco di sorprese.

“Scambio bomba” con la Juve: la voce di mercato clamorosa

L’occasione a sorpresa arriva per il Milan dalla Juventus, su Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il francese non avrebbe più spazio al PSG e, nonostante la Juventus non abbia intenzione di riscattarlo o rinnovare il prestito oneroso, sarebbe disponibile per la cessione. Il Milan -scrive SpazioMilan.it – impressionato dalle sue prestazioni in Serie A, potrebbe farsi avanti per prendere il posto di Joao Félix nella batteria offensiva per il 2026. Kolo Muani, che ha trovato una nuova vita in Italia, non esclude un futuro in Serie A, ma non necessariamente alla Juventus. Dopo un inizio promettente, il giocatore ha visto la sua brillantezza diminuire, e così l’addio alla Juve a fine stagione sembra sempre più probabile. Il Milan, quindi, potrebbe tentare nuovamente il colpo, puntando su Kolo Muani come possibile rinforzo per il futuro.

