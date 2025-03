“Spero che il Milan si affretti” a chiudere, Pellegatti sgancia la bomba: con questi due in rossonero il divertimento è assicurato

“Spero che il Milan si affretti” a chiudere, Pellegatti sgancia la bomba. Le rivelazioni del giornalista che potrebbe riscrivere il futuro.

Il Milan può godersi questa pausa forte dei sei punti incamerati in sequenza contro Lecce e Como. Tuttavia, non saranno giorni di relax anche ai vertici del Club, con Furlani in prima linea a lavorare sul futuro rossonero. Questi giorni rappresentano la calma prima della tempesta: al rientro, infatti, ci saranno il Napoli e poi il derby di Coppa Italia, una doppia sfida che con ogni probabilità sarà segnata dall’assenza di uno dei protagonisti, che potrebbe restare fuori per infortunio anche per un mese. Momenti cruciali per la squadra e per il futuro del Milan.

Le prossime mosse e quella voce di “scambio” con la Juve

Il futuro del Milan appare incerto, con molte decisioni da prendere che dipenderanno anche dall’esito delle ultime partite di questa stagione. In particolare, circola una voce decisamente forte e allettante riguardo a uno scambio di maglia tra Juventus e Milan, un’opportunità che potrebbe rivelarsi davvero ghiotta per i rossoneri. Di futuro ne ha parlato anche Carlo Pellegatti, che sul proprio canale YouTube ha svelato un nome, anzi due, che potrebbero far tornare a sognare i tifosi milanisti. Le prossime settimane si preannunciano decisive per delineare la direzione del club, tra mercato e scelte sportive cruciali.

Pellegatti sgancia la bomba: con loro due ci divertiamo

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro del Milan evidenziando due nomi che potrebbero accendere la fantasia dei tifosi rossoneri. In particolare ha affermato: “Ipotizzando un possibile scenario per l’attaccante da affiancare a Gimenez, vado deciso: visto che Jonathan David è in scadenza e i buoni rapporti con il Lille, mi sembra l’ideale per potenziare l’attacco rossonero. Rapido, veloce, con un fiuto del gol eccezionale e capace di muoversi intorno alla prima punta, David potrebbe essere la pedina giusta. Se dovesse arrivare Massimiliano Allegri, potremmo vedere un’idea simile a quella di quando ebbe Ibrahimovic, Pato e Robinho, decisivi per lo Scudetto rossonero. Allegri non ha mai paura di schierare tanti giocatori offensivi, e un attacco con più soluzioni non lo spaventerebbe. È un’opzione che il Milan non dovrebbe lasciarsi scappare, considerando che il giocatore è in scadenza di contratto. Mi permetto di suggerirlo come una soluzione pronta e importante per il futuro del club”.

