“Per me è un brocco, ed è pure presuntuoso”, volano frecciate al veleno su Milanello: alta tensione sul rossonero

Il Milan vince la seconda partita consecutiva, dopo quella con il Lecce, ma le difficoltà nel gioco sono evidenti e lampanti. Nonostante i tre punti, la squadra non ha ancora convinto appieno. Al rientro, i rossoneri affronteranno Napoli e Inter in sfide cruciali, che richiederanno un Milan in gran spolvero per sperare di ottenere buoni risultati. Il derby di Coppa Italia si preannuncia particolarmente difficile, anche per l’assenza ormai certa di un grande protagonista, che potrebbe restare fuori anche per un mese, rendendo ancora più complessa la sfida contro l’Inter.

Il futuro del Milan e lo scambio bomba la Juve

In questi 15 giorni di pausa del campionato, la società del Milan avrà l’opportunità di riformulare le idee sul futuro e pianificare le prime mosse per la prossima stagione. Una di queste potrebbe essere uno “scambio bomba” con la Juventus, con un bianconero che potrebbe prendere il posto di un rossonero ormai destinato a partire a giugno. Se confermato, questo scambio potrebbe segnare un’importante mossa di mercato per il Milan, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e prepararsi al meglio per la nuova annata.

“Per me è un brocco, ed è pure presuntuoso”, su Milanello volano frecciate al veleno

Antonio Cassano, ancora una volta si è scagliato contro Leao con parole al veleno. In particolare, a Vive el Futbol, ha affermato: “Per quanto mi riguarda Leao mi sono rotto le scatole di dire sempre le stesse cose da cinque anni. Fa un gol ogni tanto, tocca tre palloni e non ha idea di calcio. Non mi piace e non mi piacerà mai visto che ha 26 anni e continua ad essere questo. Poi mi manda i messaggi con le faccine ma continuerò a dire sempre la stessa cosa. Per me è un brocco e lo sarà sempre. Se Leao fosse un giocatore umile ed aiutasse gli altri, io potrei fare anche finta di niente quando sbaglia. La cosa che mi dà fastidio è che è presuntuoso e pensa di essere un fenomeno, cosa che non è. Non è un leader, guadagna tanti soldi e nelle partite importanti non è decisivo. Non Pioli e Conceicao, Leao deve ringraziare Mendes. Leao non è un esterno, lui fa l’attaccante sinistro. Non giudico gol e assist. È presuntuoso e pensa di essere un fenomeno, cosa che non è”.

