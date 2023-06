Furto a casa Kaio Jorge: bottino da centinaia di migliaia di euro. Ma il suv può essere rintracciato grazie all’antifurto satellitare

Emergono nuovo dettagli sul furto subito da Kaio Jorge, attaccante della Juventus, nella sua abitazione torinese. Come riporta il Corriere Torino na banda di ladri bene informati ha svaligiato la villa in collina del calciatore brasiliano. Nei giorni scorsi i malviventi, che evidentemente sapevano che l’attaccante bianconero si trovava in Brasile, hanno approfittato della sua assenza per rubare diversi capi di abbigliamento, alcune borse griffate di proprietà della madre del calciatore, computer, accessori e orologi.

Inoltre sono riusciti a portare via anche la costosa Range Rover parcheggiata in garage, utilizzando le chiavi trovate nell’abitazione Il Suv, però, era dotato di un antifurto satellitare e potrebbe essere rintracciato in tempi brevi. A dare l’allarme, lunedì, è stato il giardiniere, ma il colpo potrebbe risalire alla sera del 2 giugno. Il bottino potrebbe ammontare a centinaia di migliaia di euro e sulla vicenda stanno indagando gli investigatori della questura.

