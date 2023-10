Luca Fusi, ex Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di juventusnews24 del caso scommesse e del momento dei bianconeri in Serie A

Caos scommesse, lei che idea si è fatto? Vuole commentare la vicenda

«Commentare oggi la vicenda diventa difficile, non conoscendo esattamente i fatti e come stanno le cose. Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso sperando che si risolva tutto al più presto».

L’intero movimento era già in crisi, ora c’è il rischio di perdere credibilità e allontanare definitivamente i tifosi?

«Non credo che sia un problema legato al mondo del calcio, ma più un problema personale. Io penso che rispetto ad altre situazioni il calcio giocato non verrà contaminato. Il tifoso può essere deluso dal singolo giocatore, non dal movimento calcistico in generale».

