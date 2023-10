«Credo che questa partita gli farà bene a livello mentale»: la frase di Stefano Pioli su Jovic è la valutazione sulla scelta fatta nell’ultima sfida del Milan in campionato…

«Credo che questa partita gli farà bene a livello mentale»: la frase è di Stefano Pioli ed è la valutazione sulla scelta fatta nell’ultima sfida del Milan in campionato, quando a Genova il mister ha deciso di puntare come titolare su Luka Jovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, che oggi vi dedica un approfondimento, l’ex viola potrebbe anche partire titolare in occasione della prossima gara. Il motivo è molto semplice e riguarda la delicatezza dei prossimi tre impegni per il Diavolo, che avrà da affrontare Juventus e Napoli, con in mezzo la trasferta a Parigi per la Campions. Per riuscire a ottenere il massimo – mantenere il primato in classifica in Serie A e non pregiudicare il cammino europeo al cospetto di Mbappé – c’è la necessità di utilizzare al meglio tutte le risorse. Ed è impensabile che Giroud possa giocare sempre, tenendo conto anche che in questa pausa anche Didier Deschamps lo ha utilizzato con la Francia.

Qual è stato finora il rendimento di Jovic in rossonero? Andiamo a vedere cosa dicono le statistiche relative ai 128 minuti che lo hanno visto in campo.

INTER-MILAN 5-1 – Compresi i minuti di recupero ha a disposizione poco più di un quarto d’ora per segnalare la sua presenza. Entra sul 3-1 e assiste sconsolato a un finale che rappresenta un incubo per la sezione rossonera di San Siro. Nel naufragio tocca solo 6 palloni. Pochi, pochissimi, comunque il triplo di quelli trattati da Okafor, entrato insieme a lui.

MILAN-VERONA 1-0 – Stavolta ha un po’ più di tempo a disposizione: 31 minuti al posto di Giroud. Ha un’occasione, subisce un fallo, ha una percentuale alquanto bassa di passaggi riusciti (67%). Insomma, non è particolarmente convincente, dando ragione a un’altra delle frasi di Pioli nel corso di questo periodo: «Jovic sa giocare a calcio, soprattutto spalle alla porta, ma può migliorare l’intensità».

GENOA-MILAN 0-1 – Titolare, non approfitta della circostanza e si segnale solo per una girata su invito di Calabria. Ancora troppo bassa la sua partecipazione al gioco, in 90 minuti entra in azione solo 19 volte.

