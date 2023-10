Giovanni Di Lorenzo, giocatore del Napoli e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match contro l’Inghilterra

PAROLE – «Sarà una grande occasione per vedere che livello abbiamo raggiunto. Sarà una grande partita contro una grande nazionale, però siamo pronti anche noi. Siamo una squadra forte e abbiamo tutte le armi per metterli in difficoltà. Quando giochi in questi stadi contro queste grandi squadre sicuramente ci vuole personalità nel giocare la palla e cercare di mettere in pratica quello che abbiamo provato in questo raduno e in quello precedente. Ci conosciamo già di più e conosciamo di più quello che vuole il mister, il lavoro portato avanti è un lavoro fatto bene durante la settimana e adesso dobbiamo metterlo in pratica domani sera. Emozioni Europeo a Wembley? Entrando sicuramente rivivrò un po’ i momenti di quella notte e di quel percorso, perché ci abbiamo giocato più partite. Sarà una bella emozione, però una volta iniziata da parte dovremo metterla da parte perché c’è una partita da giocare e da vincere. Siamo pronti e tutta la squadra sa l’importanza della partita di domani».

