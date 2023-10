La nuova politica europea contro le microplastiche potrebbe colpire i campi sintetici: previsto un periodo di transizione di 8 anni

L’Unione Europea ha lanciato una nuova politica contro le microplastiche e il calcio potrebbe venirne coinvolto, in particolare per quanto riguarda i campi sintetici.

L’obiettivo dell’UE è quello di riunire in particolare l’impiego di granulo di pneumatici riciclati, presenti nei campi di molti impianti sportivi. Nel giro di 8 anni tutti gli impianti sportivi dovranno compiere la transizione ai campi in erba naturale. Un cambio di politica che colpirebbe i dilettanti più dei professionisti, visto l’aumento dei campi in sintetico sparsi per tutta Europa visti i costi nulli di mantenimento. Presso l’Università di Castilla-La Mancha intanto il gruppo di ricerca IGOID ha avviato il progetto ‘Soluzione circolare e sicura per campi in erba sintetica (LIFET4C)’. L’obiettivo è trovare il sostituto ideale della gomma negli impianti sportivi che utilizzano erba artificiale.

