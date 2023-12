L’ex calciatore della Juve, Luca Fusi, ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto di quest’anno tra i bianconeri e l’Inter: le sue parole

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24.com, l’ex bianconero Luca Fusi si è espresso così riguardo la lotta al vertice in Serie A tra Juve ed Inter.

SE MI ASPETTAVO JUVE SECONDA ED INTER PRIMA? – «Penso sia una bella sorpresa per quello che potevano essere le previsioni di inizio campionato. Fa piacere di nuovo la Juve nelle prime posizioni ed essere vicino a chi ambisce a vincere lo scudetto».

CHE PARTITA SARÀ JUVE NAPOLI? – «Da parte del Napoli dopo la sconfitta con l’Inter l’obiettivo sarà quello di riprendere subito la strada giusta e quindi cercherà di imporre il suo gioco per ottenere la vittoria. Questo può essere un aspetto che magari va a beneficio della Juve che è brava quando si difende e poi riparte a campo aperto. Rispetto a Juve Inter mi aspetto una partita più vivace e combattuta perché il Napoli non starà lì ad aspettare».

SOLO JUVE ED INTER PER LO SCUDETTO? – «Per quel che ha detto questo periodo del campionato io penso che l’Inter sia la squadra che va per la maggiore. La Juve, non avendo le coppe, può puntare molto su questo campionato e gestire meglio le forze. Questo è un vantaggio rispetto ad altre squadre che hanno le coppe e, rispetto a Inter e Juve, hanno meno continuità».

