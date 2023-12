L’infortunio rimediato da de Vrij e da Dumfries contro il Napoli sarà una tegola per l’Inter: ecco quante partite salteranno

L’infortunio di de Vrij e quello di Dumfries rischiano di diventare una vera e propria mazzata per l’Inter di Simone Inzaghi, già in emergenza in difesa per le assenze di Pavard e Bastoni (e con Cuadrado non ancora in piena forma). Dopo l’esito degli esami strumentali svolto dai due olandesi (qui il comunicato sul responso), Sky Sport ipotizza i tempi di recupero dei due e quante partite potrebbero saltare.

Entrambi hanno rimediato un risentimento muscolare (anche se in zone diverse): i due nerazzurri potrebbero stare lontano dal campo per almeno 20 giorni. L’obiettivo è di riaverli per Genoa Inter del 29 dicembre, ma la situazione rimarrà da monitorare giorno per giorno.

