Paulo Futre, icona del calcio portoghese, difende Cristiano Ronaldo: «Ten Hag lo ha umiliato, non si tratta così un campione come lui»

Paulo Futre, icona del calcio portoghese, in una intervista concessa a TMW, ha preso pubblicamente le difese di Cristiano Ronaldo dopo l’intervista di CR7 a Piers Morgan. Di seguito le sue parole.

CR7 – «Cristiano è un calciatore unico, che resta il numero uno nonostante il passare degli anni. Non si può scordare tutto ciò che ha fatto in questi anni».

TEN HAG – «Mister Ten Hag l’ha umiliato, Cristiano Ronaldo ha vinto 5 Palloni d’Oro e non può essere trattato così. Non puoi metterlo in campo a due minuti dalla fine, è davvero vergognoso».

MONDIALE – «Sono molto curioso di vedere quale versione di Cristiano vedremo in questo Mondiale. Secondo me da numero 9 può fare ancora di più la differenza, magari in attacco con Rafael Leao del Milan».

LEAO – «Leao è un giovane davvero fortissimo, penso che possa aiutare il Portogallo a vincere il Mondiale insieme a Cristiano. O almeno lo spero».

L’articolo Futre difende Cristiano Ronaldo: «Rimane un calciatore unico» proviene da Calcio News 24.

