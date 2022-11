Sono queste le parole di Nando Orsi che su Radio Marte parla dell’Inter come prima rivale del Napoli, ecco cosa dice.

Ecco le parole di Nando Orsi a Radio Marte, così discute dell’Inter come principale rivale del Napoli in Serie A: “Quando devi ricominciare la preparazione ti porti dietro sempre qualche legittimo dubbio che venga fuori qualche intoppo. Finora le assenze per infortunio sono state risolte brillantemente da Spalletti, bravissimo a trovare le soluzioni giuste“.

Conclude così sulla corsa scudetto come ripreso dal portale tuttonapoli.net: “La ripresa del campionato a gennaio costringerà il Napoli a partire forte: considerando il calendario con due scontri diretti nelle prime tre gare, gli azzurri dovranno cercare di evitare di dare speranze a chi insegue. E’ l’Inter la squadra più pericolosa per il Napoli in chiave Scudetto“.

