La famosa procuratrice Pimenta parla alla Gazzetta dello Sport dell’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan.

Sono queste le parole di Rafaela Pimenta, la procuratrice premiata al Globe Soccer Awards parla così alla Gazzetta dello Sport dell’addio di Donnarumma al Milan: “Al Psg ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze: non è andato via dal Milan per motivi economici. Futuro? È tutto da scrivere, ha una carriera davanti“.

A Sky Sport, Manuele Baiocchini parla così di Leao: “L’infortunio di Jota gli ha spalancato le porte della titolarità del Portogallo. È un momento particolare e credo che i tifosi portoghesi lo aspettino da titolare, da protagonista e da stella. Questa è un’occasione importante per dimostrare dj essere uno dei primi attaccanti a livello mondiale, anche se già l’ha fatto entrando nella lista per il Pallone d’Oro“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG