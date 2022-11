L’ex giocatore portoghese, Paulo Futre parla in una intervista a TMW, ecco cosa dice sul giovane Rafael Leao del Milan.

Sono queste le parole dell’ex calciatore portoghese, Paulo Futre che discute così di Leao in una bella intervista a TMW, così sul giocatore del Milan: “Leao è un giovane davvero fortissimo, penso che possa aiutare il Portogallo a vincere il Mondiale insieme a Cristiano. O almeno lo spero (sorride)”.

Conclude parlando di Cristiano Ronaldo: “Sono molto curioso di vedere quale versione di Cristiano vedremo in questo Mondiale. Secondo me da numero 9 può fare ancora di più la differenza, magari in attacco con Rafael Leao del Milan“.

Suggestione che però come sappiamo rimarrà tale, difficilmente la dirigenza rossonera deciderà di fare questo tipo di investimento sia di carattere di personalità che di stipendio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG