Le parole di Paulo Futre, ex calciatore del Milan, sul possibile arrivo in rossonero di Mehdi Taremi. Tutti dettagli

Paulo Futre ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Milan.

PAROLE – «Taremi sarebbe un vero colpo, credetemi. Ha dimostrato con i fatti e con i gol di essere all’altezza: è stato costante e sempre presente. Mi è sempre piaciuto, però ha il suo atteggiamento: gioca con il petto in fuori, non ha paura delle polemiche e ne attira tante. Concorrenza con Giroud? Non teme la sfida, ma non escludo che a volte potrebbero pure stare in campo insieme. Taremi ha una rara capacità nel procurarsi i rigori, è un’arte, una cosa non semplice che ti aiuta. Ha subito critiche per questo, ma ha una grande personalità per fregarsene e andare avanti. Con un carattere di questo tipo, non avrebbe paura di giocare in un tempio sacro: San Siro».

