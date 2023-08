Benjamin Pavard ha parlato dei suoi obiettivi dopo il trasferimento dal Bayern Monaco all’Inter. Tutti i dettagli

Benjamin Pavard ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter.

PAROLE – «L‘Inter è una società vincente e basta guardare tutti i trofei che ho alle spalle per capirlo. Io gioco a calcio per vincere e per questo ho deciso di venire all’Inter. Cosa mi hanno detto Sommer e Thuram dell’Inter? Abbiamo parlato diverse volte e con Marcus ci siamo scambiati diversi messaggi. Mi ha raccontato che qui l’atmosfera è fantastica e che questo è un top club. Sono contento di essere arrivato in una squadra di questo spessore e voglio dare il massimo. Ho un traguardo in testa: voglio vincere lo scudetto in modo da cucire la seconda stella sulla maglia dell’Inter. Io vivo per vincere trofei. Farò tutto il possibile per conquistare quanti più titoli possibili. In squadra ci sono dei giocatori di fama mondiale che ci aiuteranno a raggiungerli. Il mio ruolo? Sono arrivato per giocare come difensore, ma posso anche agire da terzino in una difesa a quattro. Segnare e fare assist sono dei plus, la cosa più importante per un difensore è… difendere».

