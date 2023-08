Giovanni Galeone, ex allenatore e amico di Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro della Juventus. I dettagli

Giovanni Galeone, grande amico di Massimiliano Allegri, ha parlato al Corriere dello Sport della Juventus.

PAROLE – «Dusan è meglio di Romelu, soprattutto se sta bene fisicamente. La pubalgia è terribile e lo scorso anno Vlahovic è stato frenato dai continui problemi fisici. Ma adesso il serbo mi sembra in crescita, non a caso ha segnato due gol in due partite tra Udinese e Bologna. Io, piuttosto, ho sperato che la Juventus prendesse un altro attaccante… Arnautovic, che poi è andato all’Inter. Fossi stato nella Juve, avrei ingaggiato l’ex Bologna: ovviamente in aggiunta a Vlahovic. Arnautovic è tecnico, bravo anche a mandare in porta i compagni».

