Le parole di Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, sulla prossima stagione e sul calciomercato dei campioni d’Italia

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv.

PAROLE – «La Lazio è partita male, ha dei giocatori non in condizione e non c’è nemmeno la scusa dei nuovi perché per 10/11 hanno giocato tutti quelli dello scorso anno. Non c’è fluidità nella manovra, lucidità, magari è stato solo un momento perché sul mercato la società ha operato molto bene. Napoli? Premesso che alla gente interessa vincere, la squadra ha iniziato molto bene. C’è qualcosa di diverso: niente di particolare per carità, ma le verticalizzazioni ci sono. L’importante però è l’equilibrio ed il Napoli crea tanto e subisce poco. Per Garcia l’importante era partire bene: la rosa è competitiva, il campionato sarà equilibrato ma gli azzurri per me sono sempre in pole position. Magari non domineranno il torneo, tuttavia li trovo favoriti per lo scudetto».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG