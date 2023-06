Futuro Brozovic, l’agente Branchini: «Ad oggi nulla di reale sul mercato» Le parole del procuratore del croato

Intervistato da TMW, in seguito all’incontro tra i procuratori al Viola Park, l’agente Giovanni Branchini, procuratore di Marcelo Brozovic, ha parlato del futuro del croato lontano dall‘Inter.

LE PAROLE- «Ad oggi non c’è nulla di reale sul mercato. Ci sono trattative sugli svincolati, ma molte situazioni sono ancora in ballo, anche per ciò che riguarda gli allenatori. E’ veramente presto»

L’articolo Futuro Brozovic, l’agente Branchini: «Ad oggi non c’è nulla di reale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG