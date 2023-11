Futuro Conte, la rivelazione: «Aspetta la Juventus». Le dichiarazioni sull’allenatore

Manuel Parlato, inviato di Sportitalia, ha parlato così del futuro dell’ex Juventus Antonio Conte.

FUTURO CONTE – «Il sogno di De Laurentiis era Antonio Conte? Lo è sempre, ma dopo aver incassato due no, è no, bisogna farsene una ragione. Secondo me Conte aspetta la Juve».

