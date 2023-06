Il Chelsea in vista del prossimo mercato estivo ha messo gli occhi su Maignan. Il portiere manda un messaggio chiaro sui social

Il Chelsea in vista del prossimo mercato estivo ha messo gli occhi su Maignan. Il portiere manda un messaggio chiaro sui social:

ha condiviso sulle proprie storie Instagram – nella serata di ieri – un video postato dalla società di Via Aldo Rossi, con alcuni dei suoi migliori interventi in questa stagione. Il tutto corredato da due cuori rossoneri, a testimonianza della sua centralità e del suo senso di appartenenza all’universo Milan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il francese fa parte di quella short list – insieme a Tonali, Theo Hernandez e Leao – per il quale servirà una proposta a nove cifre per far anche solo sedere Moncada e Furlani: 100/110 milioni o nemmeno si apre una trattativa.

The post Futuro Maignan: il Chelsea lo vuole, messaggio chiaro del portiere appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG