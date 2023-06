Mesi fa era uno dei nomi più caldi per la difesa dell’Inter, quello di Trevoh Chalobah. Il centrale è a Milano: indizio di mercato?

In passato quello di Trevoh Chalobah era uno dei nomi fatti per la difesa dell’Inter in chiave calciomercato. Adesso i nerazzurri sembrano virare su altri profili, sempre dal Chelsea. Intanto il centrale, attraverso i propri social, comunica di essere a Milano.

Il motivo della visita La fashion week, ma non è da escludere che il suo nome non possa tornare caldo per i nerazzurri, con i continui dialoghi con i londinesi. Intanto lui posta una foto della galleria Vittorio Emanuele.

L’articolo Inter, Chalobah è a Milano: semplice gita turistica o indizio di mercato? – FOTO proviene da Inter News 24.

