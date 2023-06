Il centrocampista della Spagna e del Manchester City Rodri, dopo aver condannato l’Inter alla sconfitta in champions, riconosce la grande forza di Brozovic.

Rodri affronterà nuovamente Brozovic in un’altra finale una settimana dopo quella di Champions; ecco le sue parole sul croato. “Lo conosciamo molto bene, merita tutti gli elogi per quanto ha fatto vedere con l’Inter e con la Nazionale. Brozović è uno dei migliori giocatori croati, ma dobbiamo concentrarci su tutta la squadra”.

Brozovic Marcelo

“Brozovic si completa meravigliosamente con Modric e Kovacic, sono giocatori con caratteristiche diverse. Il centrocampo è la forza trainante di ogni squadra, domani ci aspetta una battaglia tattica. La Croazia non si arrende mai, non perde mai la testa. Ha dimostrato che ai Mondiali arriva sempre in fondo. Ha una grande mentalità e diversi top player, soprattutto in mezzo al campo“.

L'articolo Rodri: "Brozovic merita gli elogi per quanto mostrato con Inter e Croazia" proviene da Notizie Inter.

