In casa Milan dopo l’eliminazione in Champions e con il rischio di non arrivare quarti è in bilico la posizione di Maldini. Theo e Leao prendono posizione sui social:

entrambi hanno pubblicato sulle proprie storie Instagram una foto con il dirigente rossonero a testimonianza del rapporto che li lega, un chiaro segnale anche alla società per il futuro dell’ex capitano nel club.

