Il Milan femminile si prepara al finale di stagione con la possibilità di accedere in Champions. Lo scenario possibile grazie alla Uefa

Il Milan femminile si prepara al finale di stagione con la possibilità di accedere in Champions. Lo scenario possibile grazie alla Uefa.

Come riferito da Calcio e Finanza infatti, qualora lo ‘stop’ alla prossima Champions per la Juventus arrivasse direttamente dalla UEFA anche la formazione femminile potrebbe rimanere esclusa favorendo così le rossonere attualmente terze in campionato

The post Milan Femminile: Champions ancora possibile grazie alla Uefa, lo scenario appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG