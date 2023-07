Non solo il Real Madrid, ma anche il Liverpool sarebbe ancora in corsa per Kylian Mbappé del Psg

Secondo quanto riportato dal Mirror, i Reds potrebbero imbastire una trattativa su un prestito molto oneroso per convincere i parigini a lasciarlo partire visto il solo anno di contratto.

