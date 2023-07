Pellegrini Milan, si raffredda l’ipotesi Lazio: novità sul terzino sinistro, che resta in uscita dalla Juventus

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Luca Pellegrini, terzino che resta nei radar di mercato del Milan. Secondo il quotidiano, si sarebbe raffreddata la pista Lazio.

Lotito, infatti, non avrebbe intenzione di esaudire le richieste del club bianconero: il numero uno biancoceleste non vuole spingersi oltre il prestito secco. Rossoneri, dunque, ancora in corsa.

