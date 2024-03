Futuro Pioli, cosa dovrà fare per rimanere al Milan? Padovan: «Serve un trofeo o questa cosa». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Padovan ha analizzato a SkySport le condizioni per vedere nella prossima stagione sulla panchina rossonera l’attuale allenatore Stefano Pioli.

PAROLE – «Per continuare così deve arrivare con un trofeo in mano più che secondo o terzo. Si salva se vince l’Europa League o se comunque arriva in finale: la sfumatura è comunque importante ma anche se dovesse fermarsi in finale potresti non rimproverargli nulla. Anche perché ci sono due squadre più forti».

The post Futuro Pioli, cosa dovrà fare per rimanere al Milan? Padovan: «Serve un trofeo o questa cosa» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG