Futuro Pioli, Costacurta avvisa: «Aspetterei a darlo per morto». Le dichiarazioni dell’ex Milan

L’ex Milan Costacurta ha analizzato a SkySport il momento dei rossoneri e di Pioli.

PAROLE – «Non frequento più la sede del Milan, ma credo che se dovesse arrivare in finale (di Europa League, ndr) mandare via Pioli potrebbe anche non essere la scelta giusta da fare. Sento già che è andato via, io aspetterei a darlo per morto».

SUI TANTI GOL SUBITI – «Credo che non ci sia un motivo unico, ci sono 3-4 situazioni che portano a dare occasioni agli avversari. Io sono molto stimolato da questo nuovo atteggiamento di Pioli. Sta provando a dare qualcosa che il Milan gli altri anni non aveva, stimola i giocatori. Non dovremmo mai sottovalutare il bisogno di stimoli che hanno un certo tipo di giocatori ed un certo tipo di squadre. Secondo me Pioli ha capito che questa squadra aveva bisogno di stimoli nuovi. È in una fase di crescita, non è ancora quell’equilibrio e quindi subisce molto».

The post Futuro Pioli, Costacurta avvisa: «Aspetterei a darlo per morto. Se dovesse arrivare in finale di EL…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG