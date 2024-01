Futuro Pioli, l’eliminazione dalla Coppa Italia pesa sulla possibile conferma nella prossima stagione: lo scenario

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan l’eliminazione dalla Coppa Italia, obiettivo prioritario del club dopo l’eliminazione dell’Inter e un tabellone tutto sommato favorevole, pesa sul futuro di Pioli.

Il tecnico nell’immediato non rischia nulla ma per la prossima stagione i dubbi aumentano: l’ex Inter può sperare nella conferma solo arrivando tra le prime 4 in campionato e facendo un cammino importante in Europa League (vittoria o almeno approdo nelle fasi finali della competizione). I prossimi mesi saranno decisivi.

The post Futuro Pioli, l’uscita dalla Coppa Italia pesa: panchina salva solo con questo scenario appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG