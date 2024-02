Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto contro il Frosinone

Intervenuto ai microfoni di Milan TV nel postpartita di Frosinone Milan, Matteo Gabbia ha parlato così.

VITTORIA – «Vincere così è sempre bello, perché fa capire che siamo uniti e non era facile farlo oggi in uno stadio così caldo, ma siamo felici e vogliamo proseguire ancora su questa strada».

PRIMO GOL IN SERIE A – «Sono felice del gol, lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata, mi hanno sempre sostenuto in ogni momento, anche in quelli brutti. Sono fiero di questa squadra».

ERRORI MA CUORE – «Vedremo cosa migliorare per commettere meno sbavature possibili, lavoreremo in settimana come facciamo sempre e capiremo come cambiare certe cose magari, ma oggi ci godiamo questi 3 punti».

SUL NAPOLI – «Sappiamo che sono forti nonostante la classifica, saremo pronti a dare tutto in campo come sempre fatto».

The post Gabbia a Milan TV: «Felice del gol, sono fiero di questa squadra. Ecco in cosa dobbiamo migliorare» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG