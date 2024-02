L’attaccante del Milan, Luka Jovic, ha parlato così dopo aver deciso l’incontro di stasera per i rossoneri contro il Frosinone

Ancora una volta decisivo con un gol pesante, Luka Jovic ha parlato così al termine di Frosinone Milan ai microfoni di Milan TV.

MOMENTO IMPORTANTE – «Sto giocando bene e sono felice di questo, lavoro sempre per farmi trovare pronto, sono orgoglioso soprattutto per la vittoria. Questo 2024 è iniziato alla grande per me, voglio continuare così, sono fiero della vittoria di stasera, siamo forti».

MATCH COL NAPOLI – «Sarà una partita difficile ma siamo pronti ad affrontare chiunque perché siamo in un buon periodo e siamo una grande famiglia».

