Matteo Gabbia ha commentato ai microfoni di Mediaset Infinity la vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria:

«Sono contento, è stata una serata importate. Sono felice di aver trovato il mio primo gol. Sono tre punti fondamentali, anche per non aver subito gol perché è importante per noi difensori non aver subito gol in Champions League»

