Il difensore Matteo Gabbia è ritornato al Milan, e ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su tale ritorno in patria

Il difensore Matteo Gabbia ha rilasciato a SkySport le prime dichiarazioni dopo essere atterrato a Bergamo per iniziare la nuova avventura con il Milan.

PRIME EMOZIONI – «Sono molto contento. Sono pronto, carico e da domani iniziamo. Speraimo che siano 6 mesi belli per me e per la squadra e di toglierci qualche soddisfazione».

RITORNO AL MILAN – «Il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Milan poi la verità è che anche al Villarreal mi trovavo bene. Poi con questa situazione infortuni sono stato molto felice che la squadra abbia pensato a me».

CONTINUA SU MILANNEWS24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG