Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha parlato così al termine del match vinto contro la Roma in campionato: le sue parole

Nel corso del postpartita di Milan Roma, Matteo Gabbia ha parlato così ai microfoni di Dazn, soffermandosi sul duello in campo con l’ex Inter Lukaku.

DUELLO CON LUKAKU – «È stato divertente, stimolante, è un avversario molto forte in una partita importante e in uno stadio sold out. La vittoria può darci il giusto slancio per il prosieguo di stagione».

L’articolo Gabbia dopo Milan Roma: «Stimolante il duello con Lukaku, un avversario molto forte» proviene da Inter News 24.

