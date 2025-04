Gabbia e poi rivoluzione: ecco come cambia la difesa del Milan

Comincia la rivoluzione in casa Milan, si va verso un vero e proprio “fuori tutti”.

Dopo il fallimento maturato in questa stagione la dirigenza rossonera sta studiando le mosse da attuare in vista del mercato estivo. Sarà fondamentale essere protagonisti nel calciomercato, in modo da riscattarsi nel prossimo campionato. Mentre si scatena il dibattito su chi sarà il prossimo DS, con novità sempre più clamorose, la dirigenza avrebbe già deciso come comportarsi per quello che riguarda il reparto difensivo.

Cambia tutto in difesa, resterà solo Gabbia

Il reparto difensivo del Milan quest’anno si è dimostrato a dir poco fragile. Sono stati troppi i gol concessi dai rossoneri durante tutta la stagione, sia in Champions che in Serie A. Vedere un clean sheet del Milan ormai è diventato un evento biblico, mentre con Pioli era la parola d’ordine. Quanto elencato impone alla società di fare grandi considerazioni per quello che riguarda la permanenza in futuro dei difensori del Milan. La società avrebbe già tracciato un piano d’azione per le cessioni, e l’unico difensore escluso da questo piano è Mattia Gabbia.

Tomori ma non solo, il Milan venderà quasi tutti i difensori

Il più prossimo ad una partenza nel reparto difensivo del diavolo è sicuramente Fikayo Tomori, passato dall’essere un titolare inamovibile all’essere quasi impresentabile. Oltre all’inglese è ormai certa la partenza non solo di Theo Hernandez, sul quale punta forte la Juventus, ma anche quella di Thiaw, direzione Stoccarda, e Pavlovic, per il quale non ci sono ancora interessamenti degni di nota. Il Milan ha intenzione di utilizzare i ricavi di queste cessioni per puntare soprattutto su tre profili: Solet dell’Udinese, Comuzzo della Fiorentina e Coppola dell’Hellas Verona.

