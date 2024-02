Gabbia e quel dettaglio sul prestito al Villarreal: «Son dovuto essere spavaldo per…». Le parole del difensore

Il difensore del Milan Gabbia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Rennes. Ecco cosa ha detto sull’esperienza in prestito al Villarreal.

COSA GLI HA DATO L’ESPERIENZA AL VILLARREAL – «È stata la prima volta in un altro Paese, in un calcio diverso. È stato un cambiamento importante, son dovuto essere spavaldo nell’imparare cose nuove che mi han dato fiducia. Ho giocato con più costanza, queste cose mi hanno aiutato».

LA CONFERENZA STAMPA DI GABBIA ALLA VIGILIA DI MILAN RENNES

