Gabbia ha stupito Pioli dopo il suo ritorno al Milan: la rivelazione del tecnico alla vigilia della sfida contro il Bologna

Tornato al Milan in questa sessione invernale di calciomercato dal prestito al Villarreal, Matteo Gabbia si è subito calato nella realtà rossonera. Il centrale azzurro è stato subito schierato in campo da Stefano Pioli il quale, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, si è detto stupito del difensore.

GABBIA – «È tornato in un momento in cui la sua serenità lo ha aiutato a inserirsi con quella leggerezza che può servirti. L’esperienza in Spagna anche ha aumentato il suo bagaglio di esperienza, lo sto vedendo molto efficace».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN BOLOGNA.

