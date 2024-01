Appena tornato al Milan, Matteo Gabbia ha subito parlato delle ambizioni societarie, sfidando apertamente l’Inter: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Gabbia prova a rinvigorire la fiducia del Milan nello scudetto, sfidando l‘Inter.

LE PAROLE – «Sono molto contento di essere tornato. Sono pronto, sono carico. Domani iniziamo. Speriamo che siano sei mesi belli per me e per la squadra dove possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. L’obiettivo è cercare di farli felici il più possibile, far felici loro e far felici noi cercando di raggiungere grandi obiettivi»

