Gabbia Milan, costretto a uscire in barella dopo questa ginocchiata in testa: le condizioni del difensore

Paura per Gabbia in Rennes-Villarreal: il difensore in prestito dal Milan è dovuto uscire in barella con la testa immobilizzata.

Il classe ’99 ha perso i sensi in seguito ad una ginocchiata involontaria presa da Raul Albiol, è stato rapidamente rianimato e poi trasportato fuori dal terreno di gioco. Gioco fermo per qualche minuto con attimi di paura nella gara di Europa League. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giocatore che dovrebbe tornare con il mercato di gennaio in rossonero.

