Matteo Gabbia sembra ormai destinato a salutare il Milan: i suoi agenti hanno terminato poco fa l’incontro con un club di Serie A

Matteo Gabbia sta per lasciare il Milan ma non la Serie A. Il difensore rossonero è sempre più vicino all’uscita e a spingere per il suo acquisto c’è il Frosinone.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, gli agenti del calciatore hanno incontrato oggi i dirigenti del club gialloblu a Milano. Trattativa che potrebbe decollare da un momento all’altro.

The post Gabbia Milan, il difensore verso l’uscita: incontro dei suoi agenti con un club appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG