Gabbia-Milan, Tullio Tinti, agente del calciatore, ha parlato del possibile ritorno del difensore in maglia rossonera

Intercettati dai microfoni di TMW, Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia, ha parlato del possibile ritorno del difensore a Milanello nel prossimo calciomercato Milan:

«Lui sta facendo benissimo al Villarreal e credo il Villarreal lo tenga molto volentieri. Poi se i club si parlano e c’è questa possibilità, io parlerò col ragazzo. Ma non è mia intenzione disturbare il ragazzo su cose che non sono ben chiare. L’esigenza c’è perché ci sono stati tanti infortunati, ma magari recuperano. Il ragazzo in estate voleva giocare con continuità e il Milan l’ha capito e tutelato, oggi sta succedendo questo e siamo contenti. Dopodiché se il Milan avrà veramente bisogno ce lo diranno e il ragazzo, che ha la maglia del Milan cucita addosso, ci penserà in maniera chiara e senza interesse personale. Contatto tra i club? Questo lo dovete chiedere ai club, a me non mi hanno ancora contattato».

