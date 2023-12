Gabbia Milan, rientro dal prestito sempre più probabile: c’è un aggiornamento importante sul difensore centrale

Il Milan continua a lavorare sul mercato alla ricerca di almeno un difensore centrale (se non addirittura due) da aggregare alla propria rosa per sopperire ai tanti infortuni.

Come riportato da Tuttosport, come soluzione di riparazione rimane papabile il nome di Gabbia: il difensore, attualmente al Villarreal, dovrebbe essere richiamato in anticipo dal prestito.

