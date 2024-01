Gabbia ringrazia il Villarreal: «Non immaginavo di poter stare così bene». Le parole del difensore rossonero

Il difensore del Milan Gabbia ha parlato a Milan Tv analizzando l’esperienza vissuta in Spagna.

COME E’ STATO IN SPAGNA – «Molto bene. Non immaginavo di stare così bene. Ho avuto varie esperienze con vari allenatori e sono stato bene, mi hanno aiutato. Me la porterò nel cuore».

