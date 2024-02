Gabbia stravolge i piani di Pioli! A cosa pensa il tecnico per questo finale di stagione, coi rossoneri impegnati su due fronti

A Milanello sono rimasti tutti estremamente sorpresi dal rendimento di Matteo Gabbia: richiamato a gennaio per far fronte alla grande emergenza infortuni, il difensore si è calato perfettamente nel suo ruolo senza far rimpiangere i titolari del Milan.

Motivo per cui oggi in molti si chiedono come si faccia a tenere fuori Matteo dopo prove così convincenti. Lo stesso dubbio, secondo Tuttosport, coinvolge anche Pioli: il tecnico sta riflettendo sulla possibile titolarità incondizionata di Gabbia.

